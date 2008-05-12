Белорусские продукты питания пришлись по вкусу жителям Санкт-Петербурга

Только за первый квартал предприятия Минсельхозпрода отправили в северную российскую столицу продукции более чем на 50 миллионов долларов.Это вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



К белорусской "съесной" продукции у питерцев аппетит "растущий". Кривая шкалы продовольственного экспорта из белорусской культурной столицы Витебска в культурную столицу России вверх поднялась, увеличившись в три раза. Причем, "шоколадная" экспансия одного из кондитерских предприятий города, совсем не экспортно-ориентированного, на внутреннем рынке шока от недостатка сладостей не вызвала.



"Белорусское" давно стало стало для петербуржцев синонимом "качественного". Поставки мясной продукции занимают почти половину от общего объема белорусского продуктового экспорта в Санкт-Петербург. Но соседи заинтересованы и в увеличении поставок плодоовощной продукции.



Беларусь считает возможным увеличить свой продовольственный экспорт в Санкт-Петербург многократно. В том числе, за счет новых схем поставок. Главное условие - торговля без посредников.



Бизнес Санкт-Петербурга выражает заинтересованность и готовность строить на белорусско-российской границе большие оптово-логистические центры. Белорусские продукты питания будут развозиться не только по торговой сети Санкт-Петербурга, но также по всей Ленинградской области и Северо-Западному региону России.