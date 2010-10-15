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Белорусские продукты будут беспрепятственно поступать на рынки России и Казахстана

15 октября 2010 18:42
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15 октября Минск ратифицировал соответствующий протокол. Он касается упрощения ветеринарно-санитарных мер в рамках Таможенного Союза.

В частности, продовольствие будет перемещаться более свободно, так как изменяются процедуры оформления документов. Ранее для растениеводческой и животноводческой продукции требовалось  от трех до пяти сертификатов, теперь - один . Данный сертификат автоматически признается остальными странами в Таможенной тройке.

Василий Павловский, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия:
Самое главное, что в рамках Таможенного Союза и в странах Таможенного союза данные документы признаются. Например, если из Беларуси фитосанитарный сертификат выписан или ветеринарный сертификат, то он и данная продукция подконтрольна, но она не подлежит досмотру в тех странах, куда она направляется в рамках Таможенного союза.

Так же в Минсельхохпроде подтвердили, что в Беларуси предстоящей зимой не прогнозируется роста цен на продовольствие. Не ожидается и дефицита каких-либо видов  товаров. На следующей неделе  в республике полностью завершится закладка продовольствия в стабилизационные фонды. Касаясь недавнего ажиотажного спроса на гречневую крупу,  в Минсельхозпроде пояснили: запасов в 25 тысяч тонн для реализации на внутреннем рынке будет достаточно.

# Экономика

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