Белорусские предприятия за 2022 год увеличили выручку до 109 млрд рублей

Новости Беларуси. Белорусские предприятия за четыре месяца с начала 2022 года увеличили выручку на 13 %, до 109 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибыль от реализации в реальном секторе выросла на четверть до без малого 9 миллиардов рублей. Больше всего, а именно вдвое, увеличилась прибыль в оптовой и розничной торговле, в сельском хозяйстве прирост на 46 %, в промышленности – на 27 %. Количество убыточных предприятий в экономике снизилось на 6 %.