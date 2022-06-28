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Белорусские предприятия за 2022 год увеличили выручку до 109 млрд рублей

28 июня 2022 15:45
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Новости Беларуси. Белорусские предприятия за четыре месяца с начала 2022 года увеличили выручку на 13 %, до 109 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские предприятия за 2022 год увеличили выручку до 109 млрд рублей-1

Прибыль от реализации в реальном секторе выросла на четверть до без малого 9 миллиардов рублей. Больше всего, а именно вдвое, увеличилась прибыль в оптовой и розничной торговле, в сельском хозяйстве прирост на 46 %, в промышленности – на 27 %. Количество убыточных предприятий в экономике снизилось на 6 %.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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