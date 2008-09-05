Белорусские предприятия в течение ближайших трех лет должны перейти на энергоэффективные технологии

Об этом заявил премьер-министр Сергей Сидорский. Внушительная правительственная делегация посетила три крупных завода в Сморгони.

Для развития регионов в стране созданы особые условия. Правда использовать их пока не научились. За редким исключением. "Сморгоньсиликатобетон" как раз из таких. Здесь планируют развитие на несколько лет вперед. Еще четыре года назад предприятие было банкротом. После смены собственника на предприятие пришли инвестиции. Несколько крупных проектов были успешно реализованы. И сейчас это один из крупнейших заводов в стране по выпуску строительных материалов.

Первая партия так называемых сэндвич-панелей только что сошла с конвейера. Этот материал – идеальный утеплитель. И спрос на него велик. Директор предприятия не любит рассказывать о том, как выбирались из кризиса. А предпочитает смотреть вперед. Благо сейчас можно замахиваться на любые проекты. Экономические показатели предприятия если брать этот год. Рентабельность 20%, прибыль на сегодняшний день составляет 5 миллиардов 900 миллионов.

Завод оптического станкостроения – пример иного рода. Последние годы предприятие не развивается. От профильной продукции отказались – выпускают машины для села и коммунального хозяйства. Но покупать его не спешат. Энергоемкое оборудование сводит на нет все усилия по стабилизации экономического положения. В цехах пусто, станки простаивают. Это предприятие уже занесли в разряд бесперспективных. И его руководство с этим смирилось.

Сморгонский агрегатный создавали как сборочное производство для всех тракторных заводов Советского Союза. Завершить задуманное не успели – помешала перестройка. Пережив трудные 90-е завод сейчас успешно развивается. Экспортные поставки в прошлом году выросли наполовину, объемы производства на треть. От успехов завода напрямую зависит и развитие региона. Агрегатный завод в Сморгони – самое крупное предприятие. В этом году здесь освоили выпуск новой модели трактора. На него и делают ставку.

Все предприятия страны в течение 2-3 лет должны полностью перейти на энергоэффективные технологии. Об этом сегодня заявил премьер-министр страны Сергей Сидорский. Деньги на реализацию инновационных проектов есть. Дело за малым – от директорского корпуса ждут инициативы.