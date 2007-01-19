Белорусские предприятия становятся резидентами свободной экономической зоны

Указ Президента о расширении границ СЭЗ в Витебском регионе позволит привлекать новые инвестиционные проекты. Он коснется тех предприятий, на территории которых имеются резервы свободных площадей, обеспеченных развитой инфраструктурой. Единственное условие - территории для строительства новых предприятий должны быть более 5 гектаров. Отечественные предприятия и зарубежные инвесторы свободной экономической зоны "Витебск" в основном будут выпускать продукцию, которая сегодня не производится в республике, а лишь импортируется в нашу страну. Планируемый объём привлечённых инвестиций составит около 20 миллионов долларов США.



"Наши отечественные предприятия, становясь резидентами свободной экономической зоны, становятся более привлекательными для реализации каких-то совместных проектов с внешними инвесторами. Потому что получают реальную возможность реконструкции своих производственных фондов, обновление ассортимента своей продукции и толчок к дальнейшему экономическому развитию", - заявила заместитель начальника отдела инвестиций и внешнеэкономических связей администрации СЭЗ "Витебск" Илона Терлецкая.