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Белорусские предприятия продолжают поставлять молочку в Китай и Японию

14 марта 2019 08:49
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Новости Беларуси. Предприятия Минской области и в 2019 году продолжат поставки молочной продукции в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские предприятия продолжают поставлять молочку в Китай и Японию-1

Восточный вектор экспортного русла выбрал и молодечненский молокозавод. Сухую сыворотку и обезжиренное молоко уже в 2018 году активно отгружали в Поднебесную и Японию. Кроме этого, продукция этого предприятия отправляется в десятку стран мира. В маркетинговом арсенале и сертификат качества «Халяль». А особой любовью к эксклюзивному белорусскому сыру с голубой плесенью прониклись в российском Санкт-Петербурге.

Белорусские предприятия продолжают поставлять молочку в Китай и Японию-4

Анжела Шабуня, начальник отдела молочного предприятия:
В этом году мы выиграли тендер на Японию. 100 тонн СОМа мы планируем поставить – уже сухого, обезжиренного молока 1,5 % жирности. И на Китай тоже договариваемся уже, подписываем контракт на 100 тонн сухого обезжиренного молока.

Стоит отметить, что Молодеченский район входит в топ-5 валообразующих районов Минской области.

# Экспорт # Экономика # Анжела Шабуня # Фотофакт

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