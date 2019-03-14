Белорусские предприятия продолжают поставлять молочку в Китай и Японию

Новости Беларуси. Предприятия Минской области и в 2019 году продолжат поставки молочной продукции в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Восточный вектор экспортного русла выбрал и молодечненский молокозавод. Сухую сыворотку и обезжиренное молоко уже в 2018 году активно отгружали в Поднебесную и Японию. Кроме этого, продукция этого предприятия отправляется в десятку стран мира. В маркетинговом арсенале и сертификат качества «Халяль». А особой любовью к эксклюзивному белорусскому сыру с голубой плесенью прониклись в российском Санкт-Петербурге.