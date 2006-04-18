Белорусские предприятия получили разрешение на ввоз мяса и мясопродуктов в Украину

Ранее Государственный департамент ветеринарной медицины Украины ввел запрет на импорт мяса и мясопродуктов из Польши, Беларуси и Молдовы из-за случаев ввоза из этих стран мясной продукции без соответствующих ветеринарных документов.Девять белорусских предприятий, которые были проинспектированы украинской ветслужбой, могут теперь ввозить в страну свою продукцию. Проблемные вопросы поставок мяса и мясопродуктов из Польши также практически урегулированы.