Прямой эфир

Белорусские предприятия получили разрешение на ввоз мяса и мясопродуктов в Украину

18 апреля 2006 11:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Ранее Государственный департамент ветеринарной медицины Украины ввел запрет на импорт мяса и мясопродуктов из Польши, Беларуси и Молдовы из-за случаев ввоза из этих стран мясной продукции без соответствующих ветеринарных документов.Девять белорусских предприятий, которые были проинспектированы украинской ветслужбой, могут теперь ввозить в страну свою продукцию. Проблемные вопросы поставок мяса и мясопродуктов из Польши также практически урегулированы.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
18 апреля 2006 11:49

С 1 мая в Беларуси тарифы на природный и сжиженный газ для населения повышаются на 6%

17 апреля 2006 14:45

С 1 мая повышаются тарифы на электроэнергию

17 апреля 2006 14:44

Не охота на охоту: