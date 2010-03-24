Белорусские предприятия получат крупный кредит в ближайшие месяцы

Речь идет о сотнях миллионов долларов. Об этом заявил председатель правления Сбербанка России Герман Греф.

Сегодня он встретился с главой белорусского Правительства. Стороны отметили активное внедрение капитала Сбербанка в отечественную экономику, а также новые возможности экспорта нашей продукции.

Сейчас Сбербанк реализует ряд лизинговых проектов, связанных с продажей белорусских товаров. Герман Греф отметил, что это только начало активной работы.

Герман Греф, председатель правления Сбербанка России:

Заканчивается этап нашего вхождения на белорусский рынок. И с этого момента начинается этап нашего развития.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Сегодня мы будем говорить и расширять наши возможности именно по тем направлениям, по которым Сбербанк стал бы лидирующим банком, в частности в выделении ресурсов для реального сектора экономики Беларуси.