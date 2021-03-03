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Белорусские предприятия подписали контракты на 7 млн долларов на продовольственной выставке в Дубае

03 марта 2021 06:54
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Новости Беларуси. Экспорт в плюсе. Белорусские предприятия подписали контракты на семь миллионов долларов на крупнейшей продовольственной выставке в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 компаний пищевой отрасли представили мясную и молочную продукцию, изделия из мяса птицы и яиц, бакалею и кондитерские изделия.   

Белорусские предприятия подписали контракты на 7 млн долларов на продовольственной выставке в Дубае-1

Если разобрать географию галереи вкусов с пометкой «Сделано в Беларуси», то в ОАЭ впервые распробуют сливочное масло высокой жирности, а йеменских дилеров заинтересовало молоко, компании из Бангладеш и Ганы оценили сгущенку, а представители ливийской делегации – концентрированное молоко без сахара. Белорусская замороженная и охлажденная говядина стала экспортным притяжением клиентов из Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Сингапура, Таиланда и Малайзии.  

Белорусские предприятия подписали контракты на 7 млн долларов на продовольственной выставке в Дубае-4

Кроме этого, яйца куриные и перепелиные, копченые по уникальной технологии на натуральной ольховой щепе, произведенные на одной из птицефабрик Минской области, были отмечены жюри в финале конкурса в номинации «Самый инновационный продукт».  

# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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