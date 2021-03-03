Белорусские предприятия подписали контракты на 7 млн долларов на продовольственной выставке в Дубае

Новости Беларуси. Экспорт в плюсе. Белорусские предприятия подписали контракты на семь миллионов долларов на крупнейшей продовольственной выставке в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 25 компаний пищевой отрасли представили мясную и молочную продукцию, изделия из мяса птицы и яиц, бакалею и кондитерские изделия.

Если разобрать географию галереи вкусов с пометкой «Сделано в Беларуси», то в ОАЭ впервые распробуют сливочное масло высокой жирности, а йеменских дилеров заинтересовало молоко, компании из Бангладеш и Ганы оценили сгущенку, а представители ливийской делегации – концентрированное молоко без сахара. Белорусская замороженная и охлажденная говядина стала экспортным притяжением клиентов из Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Сингапура, Таиланда и Малайзии.