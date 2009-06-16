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Белорусские предприятия должны активнее выходить на новые рынки сбыта

16 июня 2009 18:42
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Качество нашей продукции стабильно высокое, однако, необходимо применять новые способы продвижения товаров. Таково мнение латвийских бизнесменов. Им кстати несколько лет назад также пришлось переориентировать экспортные потоки. В 2006-м под запрет в России попала рыбопродукция из Латвии. Претензии к ней предъявила санэпидслужба во главе с Геннадием Онищенко, правда он так и не смог объяснить, почему на протяжении многих лет шпроты из Латвии считались качественными, а потом вдруг перестали. Предприятия понесли серьезные убытки, но все же смогли найти новых партнеров в других странах.
# Экономика

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