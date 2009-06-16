Белорусские предприятия должны активнее выходить на новые рынки сбыта
Качество нашей продукции стабильно высокое, однако, необходимо применять новые способы продвижения товаров. Таково мнение латвийских бизнесменов.
Им кстати несколько лет назад также пришлось переориентировать экспортные потоки. В 2006-м под запрет в России попала рыбопродукция из Латвии. Претензии к ней предъявила санэпидслужба во главе с Геннадием Онищенко, правда он так и не смог объяснить, почему на протяжении многих лет шпроты из Латвии считались качественными, а потом вдруг перестали. Предприятия понесли серьезные убытки, но все же смогли найти новых партнеров в других странах.