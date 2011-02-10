Белорусские предприятия будут проверять только в случае достоверных фактов нарушений

Об этом сегодня сообщили в Комитете Госконтроля.

На встрече чиновников и бизнесменов речь шла о наиболее эффективных путях реализации Директивы №4 с учетом рекомендаций предпринимателей.

В настоящее время ведомство уже приступило к выполнению требований Главы государства по дальнейшей либерализации бизнес-климата в стране. Пересмотрены планы работы, даны рекомендации всем госорганам. В частности, планируется провести ревизию надзорных организаций, сферы их деятельности. Работа этих структур была в большей степени профилактической. К слову, в прошлом году, по сравнению с 2008, общее количество проверок сократилось вдвое, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Данута Рыжикова, начальник отдела координационной деятельности контролирующих органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

В Комитете уже пересмотрены планы работы Комитета, соответствующие рекомендации даны всем государственным органам. Ведется работа по недопущению проведения плановых проверок чаще, чем раз в 5 лет. Нельзя проверять предприятие в течение 5 лет, если оно добросовестно исполняет свои обязательства перед бюджетом и не имеет нарушений законодательства.