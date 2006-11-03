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Белорусские предприниматели смогут эффективнее защищать свои интересы в суде

03 ноября 2006 14:40
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Председатели Высшего хозяйственного суда обсуждали в Минске на практической конференции вопросы правоприменительной практики и укрепления законодательства в области защиты предпринимателей. Цель форума - выработать план дальнейшей совместной работы. По словам председателя высшего хозяйственного суда Виктора Каменкова, важнейшая задача сегодня - "возобновить жизнедеятельность Союза белорусских юристов> и создавать первичные юридические отделы на предприятиях и в крупных городах. А белорусское законодательство сегодня позволяет чувствовать отечественным предпринимателям себя достаточно защищенными".
# Экономика

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