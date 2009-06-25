Белорусские пограничники получили французский вертолет

Новая машина сегодня приземлилась в аэропорту «Минск-1».

Это первый из четырех вертолетов, закупленных Государственным погранкомитетом Беларуси у французской компании Еврокоптер. Дислоцироваться он будет в отдельной авиационной эскадрилье в Поставах. Сейчас там на вооружении - в основном Ми-8. Во всём мире они считаются надежной техникой, но новые машины - более современные и экономичные.

Новый вертолет оборудован двумя двигателями, мощным прожектором, громкоговорителем. В дальнейшем его оснастят инфракрасной камерой для полетов в ночное время. Также> вертолет более чем в четыре раза меньше расходует авиационного топлива. К примеру, если МИ-8, которыйсейчас находится в эксплуатации, расходует 800 литров топлива, то новая машина – 200-220 в час. Такой расход позволит применять фрацузскую новинку в четыре раза чаще.