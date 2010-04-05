Белорусские пивзаводы намерены увеличить поставки за рубеж минимум на 17%

Воплотить это в жизнь позволит рост производства на новом, после реконструкции заводов, оборудовании.

Кстати, ОАО «Белсолод», речь о котором и шла сегодня на совещании у Президента, стало одним из предприятий, где завершается крупнейший инвестиционный проект по модернизации.

Если вкус пива напрямую зависит от сырья, то каким будет солод – напрямую зависит от переработки ячменя. Качество зерна, выращенного в белорусских хозяйствах, часто критикуется, но с каждым годом оно и растет – говорят на предприятии «Белсолод». Это белорусский производитель светлого ячменного пивоваренного солода, который сегодня соответствует всем мировым стандартам.

Николай Кенда, генеральный директор ОАО «Белсолод»:

– Мы практически уже закончили модернизацию завода. По энергосбережению мы до 50% сокращаем затраты по переработке пивоваренного ячменя. И технологические процессы тоже улучшаются за счет нового оборудования.

В переработке – современные пивоваренные сорта ячменя. Причем специалисты ведут контроль над всем циклом – от посевов, условий роста культуры до сбора урожая. Решение построить солодовенный завод приняли в 80-х. Мощности рассчитывались по местному сырью. Но после реконструкции они будут просто несопоставимы.

Елена Земина, главный технолог ОАО «Белсолод»:

– Самое главное, на этом оборудовании надо работать на хорошем качественном сырье. А потому идет процесс присоединения к нам колхозов. Это позволит нам контролировать процесс производства сырья, а значит и его улучшать.

«Белсолод» уже и сегодня в числе лидеров по производству солода. Лет 20 на продукцию устойчивый спрос. Причем не только на отечественном рынке, но и в России, в странах Средней Азии и Закавказья.

Николай Кенда:

– Для того, чтобы и дальше быть конкурентоспособными, мы взяли два хозяйства. Чтобы выращивать там элитные семена, распространять их в товарных хозяйствах, и иметь качественный пивоваренный ячмень, а после этого мы будем иметь качественный солод. И тогда мы будем очень конкурентоспособными.

Как заверяют эксперты, в целом после комплексной реконструкции, производство увеличится минимум вдвое. Это значит, что отечественную пивоваренную отрасль солодом собственного производства можно будет обеспечить полностью и более того – увеличить экспорт.

Алеся Высоцкая, Андрей Щерба, телекомпания СТВ, Брестская область.