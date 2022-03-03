Белорусские перевозчики смогут получать оплату за границей наличными. При каких условиях?

Новости Беларуси. Белорусским грузоперевозчикам на международных рейсах разрешили принимать в качестве оплаты на территории зарубежных стран наличную валюту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но не больше 1 000 базовых или 32 тысячи рублей по каждому договору или заявке.

Перевозчикам нельзя принимать наличную оплату от физлиц-нерезидентов. Напомним, белорусские международные автоперевозчики установили рекорд по объемам перевозок в 2021 году и по экспорту услуг грузового автомобильного транспорта. Плюс 22 % к уровню 2020 года – до 1,8 миллиарда долларов.