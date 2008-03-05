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Белорусские парламентарии вносят поправки в закон о качестве и безопасности продовольственного сырья

05 марта 2008 09:17
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Дополнение касается обязательного использования йодированной соли в производстве продуктов питания. Отметим, в Беларуси уже на протяжении нескольких лет ведётся профилактика йодо-дефицитных заболеваний. Ещё 7 лет назад было принято постановление Совмина, согласно которому юридические лица и индивидуальные предприниматели должны при производстве пищевых продуктов использовать только йодированную соль. Новый документ закрепит постановление Правительства на законодательном уровне.
# Экономика

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