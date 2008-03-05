Белорусские парламентарии вносят поправки в закон о качестве и безопасности продовольственного сырья

Дополнение касается обязательного использования йодированной соли в производстве продуктов питания. Отметим, в Беларуси уже на протяжении нескольких лет ведётся профилактика йодо-дефицитных заболеваний. Ещё 7 лет назад было принято постановление Совмина, согласно которому юридические лица и индивидуальные предприниматели должны при производстве пищевых продуктов использовать только йодированную соль. Новый документ закрепит постановление Правительства на законодательном уровне.