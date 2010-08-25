Белорусские овощи, крупы и зерно могут сбить потребительский ажиотаж, возникший в России из-за неурожая

Как сообщает пресс-служба Смольного, Правительство Петербурга планирует бороться с дефицитом продуктов питания поставками из Беларуси. Лето выдалось сухим и жарким и многие российские хозяйства не смогли собрать и половины запланированного урожая. По данным Федеральной антимонопольной службы, рост розничных цен на хлеб уже к концу августа может составить 10-15%.

Минский комбинат хлебопродуктов. Полным ходом идет реконструкция. В борьбе за качество здесь перевооружили ржаную и пшеничную мельницы. Оборудование – самое передовое. Хотя и в прежних условиях спрос на продукцию не только на внутреннем рынке был всегда.

Экспортный потенциал Беларуси – велик. И в частности, по муке ржаной и пшеничной. Сейчас мы в той ситуации, когда не просто ищем – куда сбыть излишки сельскохозяйственной продукции, а выбираем – где для нас более выгодно.

Засушливое лето, особенно в Российской Федерации, в разы подстегнуло спрос на продукцию. Отгрузки идут регулярно. Пока это мука, а с осени, с появлением новой линии, будут и высшего качества макароны.

В Департамент по хлебопродуктам белорусского Минсельхозпрода чуть ли не ежедневно поступают звонки из России и письма. Помочь с продовольствием просят разные регионы. На 25 августа уже есть восемь заявок. В цене – мука, пшеничная и ржаная, а также крупа – перловая, ячневая, овсяная и гречка.

Спрос рождает предложение, а продовольственный ажиотаж из-за засухи – ежедневно повышает цены. Чтобы не прогадать и, в погоне за валютой, самим остаться в достатке, при белорусском Совете министров работает специальная комиссия по экспорту. Именно она определяет – сколько и чего мы можем продать.

В Департаменте по хлебопродуктам информация по ценам на зерно и крупу обновляется ежедневно. В странах, где урожай подсушило солнце, цены взлетели почти до небес. Скажем, если в северных регионах России еще в июне мука пшеничная высшего сорта стоила около 220 долларов за тонну. Сейчас – почти 385, с учетом НДС.

Если бы знать заранее, заработать можно было бы миллиарды. Уже сейчас спроса больше, чем мы можем предложить. Кстати, завтра в Минске ожидается делегации очередного региона России. Курская область, по нашей информации, намерена провести переговоры по закупке у нас ржи.

Алеся Высоцкая, Людмила Орлова, телекомпания СТВ.