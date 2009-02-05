Белорусские нефтяники намерены закрепить свои позиции на Ближнем Востоке

В Иране, пока в пилотном режиме, начаты работы по добыче нефти на месторождении «Джофеир». Эксперты оценивают его запасы в 2 миллиарда баррелей черного золота. Согласно условиям контракта, Беларусь сможет продавать нефть по удобным для себя схемам. Этот совместный масштабный проект будет вторым знаковым в торгово-экономическом сотрудничестве двух стран. Первый, совместное белорусско-иранское предприятие по сборке легковых автомобилей «Саманд», сейчас ожидают новые финансовые инвестиции. Ираном выделены средства на запуск второй очереди производства.



Кроме того, Иран готов тесно сотрудничать с нашей страной и в финансовой отрасли. Вскоре в Беларуси будет зарегистрирован первый банк с иранским капиталом. Иранская сторона обратилась в Беларусь с запросом о регистрации нового банковского учреждения. Кроме того, иранские инвесторы в последнее время проявляют немалый интерес к белорусской банковской системе.