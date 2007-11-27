Белорусские машины покоряют всё новые рынки

Сборочное производство отечественных зерноуборочных комбайнов будет налажено в Казахстане.

Сейчас прорабатываются организационные вопросы. Белорусские машины будут собираться на площадях Костанайского дизельного завода.

Предполагается, что уже в 2008 году будет выпущено 50 комбайнов, в дальнейшем производство техники планируется увеличить до 1 тысячи единиц в год. Создание СП за рубежом - залог стабильного развития отрасли машиностроения.

Мощности белорусских гигантов машиностроения, некогда рассчитанные на удовлетворение потребностей огромной сверхдержавы, сегодня востребованы в полном объёме. Выбранная стратегия развития принесла свои плоды - белорусские тракторы, колёсные тягачи, комбайны сегодня не задерживаются на складах. А главной задачей отечественных машиностроителей по-прежнему остаётся грамотный выбор соотношения цена качество.

Россия по-прежнему остаётся главным, но не единственным потребителем белорусской техники. Активно осваиваются рынки Европы, Азии, Южной Америки. Создание совместных предприятий за рубежом, по мнению специалистов, - надёжный залог развития отечественного машиностроения.

Не останавливается и работа по созданию новых видов техники, предусмотренных государственной научно-технической программой "Машиностроение". Предполагается, что только освоение производства нового высокопроизводительного комбайна "Полесье-14" обеспечит импортозамещение на десятки миллионов долларов в год.

В целом же к 2010 году за счёт выполнения программы "Машиностроение" импортные поставки в Беларусь должны быть уменьшены на $108 млн. долларов, а объем валютных поступлений увеличен почти на $600 млн.