Белорусские машины ищут "черное золото" в Южной Америке

Совместное белорусско-венесуэльское предприятие по сейсморазведке будет зарегистрировано уже в ближайшие дни.

К работе в бассейне Ориноко специалисты намерены приступить уже в ноябре.

Сейсморазведка - высоко производительный, безопасный и экологически чистый способ разведывания нефтяных и газовых месторождений, пришедшая на смену разрушительным, взрывным технологиям. В Венесуэлу он пришел благодаря белорусским специалистам. Гомельские специалисты полтора месяца в Венесуэле проводили пусконаладочные работы оборудования и обучали венесуэльских коллег работе на нем. Их деятельность высоко оценена венесуэльским руководством.

Достигнутые раннее договоренности предусматривают создание совместного предприятия в Венесуэле по сбору техники для сейсморазведки. Еще одно совместное предприятие займется непосредственно самой разведкой нефтяных месторождений.

Планируется, что сейсморазведочные работы в бассейне реки Ореноко СП 2СейсмоВенБел" начнется в ноябре текущего года. Уже определена площадка, на которой будут проводиться исследования.

Кроме того, в Венесуэле с участием ПО "Беларуснефть" будет создано белорусско-венесуэльское предприятие по добыче нефти на месторождениях Гуара Есте и Лагамедиа. Промышленная добыча нефти может начаться уже в декабре 2007г.