Белорусские компании допущены к добыче нефти в Азербайджане

Такая договоренность достигнута по итогам визита премьер-министра Беларуси Сергея Сидорского в эту страну.Государственная нефтяная компания Азербайджана и "Белоруснефть" в ближайшее время предоставят согласованный план действий по добыче нефти. Белорусская сторона выбрала пять месторождений. Азербайджанская сторона в ближайшее время сделает свои предложения по схеме добычи нефти и ее стоимости. "Чёрное золото" не будет транспортироваться в Беларусь, а будет продаваться или обмениваться на соответствующие объемы предположительно российской нефти, транспортировка которой в нашу страну более выгодна.