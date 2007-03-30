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Белорусские компании допущены к добыче нефти в Азербайджане

30 марта 2007 09:20
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Такая договоренность достигнута по итогам визита премьер-министра Беларуси Сергея Сидорского в эту страну.Государственная нефтяная компания Азербайджана и "Белоруснефть" в ближайшее время предоставят согласованный план действий по добыче нефти. Белорусская сторона выбрала пять месторождений. Азербайджанская сторона в ближайшее время сделает свои предложения по схеме добычи нефти и ее стоимости. "Чёрное золото" не будет транспортироваться в Беларусь, а будет продаваться или обмениваться на соответствующие объемы предположительно российской нефти, транспортировка которой в нашу страну более выгодна.
# Экономика

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