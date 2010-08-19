Белорусские комбайнеры продолжают помогать россиянам в уборке урожая

Комбайнеры Могилевщины собирались 19 августа вернуться из командировки в Смоленскую область России, где помогали соседям убирать хлеб. Но белорусов попросили помочь убрать урожай еще в одном хозяйстве. Там тоже не хватает техники и рабочих рук.

На родине возвращения белорусских комбайнеров ждали сегодня. Но российская командировка неожиданно затянулась. О помощи наших хлеборобов попросило еще одно хозяйство. Как тут откажешь, если зерно созрело, а своими силами убрать урожай здесь не успевают.

Василий на своем комбайне белорусско-российскую границу пересек впервые. За неделю комбайнер успел соскучиться по дому. Но вместе с товарищами на призыв российских соседей о помощи откликнулся охотно.

700 гектаров зерновых и всего один старенький «Дон» на весь колхоз. Не хватает в хозяйстве не только техники, но и рабочих рук. Даже на их комбайне работать приезжает механизатор из Беларуси. Здесь с начала уборочной смогли обмолотить меньшую половину площадей. Теперь работа будет спориться в три раза быстрее.

Любовь Мартынова, главный агроном ЗАО «Свободный труд» (Россия):

– Мы без помощи белорусов не обходимся не один год. Эта помощь уже, наверное, седьмой год.

С белорусами российские аграрии общий язык нашли быстро. Таких ответственных работников, говорят, еще не видели.

Владимир Лабузов, главный инженер ЗАО «Свободный труд» (Россия):

– Очень хорошо работают ребята-белорусы. У них ответственность больше, чем у ребят с России. Мы много лет сотрудничаем, каждый год они нам помогают. Ребята из Беларуси очень хорошо работают, очень добросовестно относятся к уборке. С их помощью мы справимся!

Убрать зерновые белорусский десант хлеборобов планирует за три дня. Эти три экипажа успевают обмолотить по сто гектаров за день. Хотя комбайнеры переживают не только за темпы уборки, но и за качество собранного урожая. А хозяйство «Свободный труд» труд белорусских комбайнеров ценит на весь золота. Была бы возможность, с радостью пригласили бы механизаторов из Беларуси не только на будущую жатву, но и на посевную.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Смоленская область, Российская Федерация.