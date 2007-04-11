Прямой эфир

Белорусские и турецкие парламентарии укрепляют дружественные отношения

11 апреля 2007 13:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Турецкая делегация Великого Национального собрания посетила Палату представителей белорусского парламента.Между сторонами давно сложились теплые дружественные отношения, чему во многом способствует работа дипломатов. О развитии белорусско-турецких отношений свидетельствует и то, что количество желающих посетить здравницы Турции постоянно растет и приближается к ста тысячам. Владимир Коноплев подчеркнул, что все парламентарии, которые приезжают в Беларусь, чтобы ознакомиться с действительным положением дел в стране, могут рассчитывать на "полную прозрачность".
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
11 апреля 2007 10:53

На полях снова закипела работа

11 апреля 2007 10:52

Отходы превратят в доходы

10 апреля 2007 13:58

В услугах посредников не нуждаемся