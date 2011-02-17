Белорусские и латвийские бизнесмены обсуждают реальные и будущие проекты на инвестиционном форуме «Минск-Рига»

Свыше трех тысяч инвестпроектов реализуется в столице в настоящее время.

В экономику нашей столицы за минувший год привлечено более 2 миллиардов долларов иностранного капитала. Большая часть денежных вливаний поступает из России, Австрии, Кипра, Великобритании, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Значительный интерес к созданию промышленных предприятий в нашей стране в последнее время проявляют и латвийские инвесторы. В свою очередь, и Латвия стала выгодной торговой площадкой для белорусских производителей. Только за прошлый год в этой прибалтийской республике открылись 80 новых предприятий с нашим капиталом.

Владимир Фролов, депутат Рижской Думы (Латвия):

Ещё до начала форума и приезда в Минск уже почувствовал определенный интерес. Я лично вижу очень большие перспективы работы с Беларусью.

Вадим Ерошенко, член правления Рижского порта (Латвия):

С Беларусью мы очень давно работаем по вентспилскому порту, и я думаю, что это сотрудничество стоит продолжать дальше и в Риге. Хотелось бы, чтобы меньше было политики и больше экономики. И я думаю, что мы уже в принципе «обречены», как говорили наши послы, на сотрудничество. И дай Бог, чтобы эти политические дрязги не мешали нашему плодотворному сотрудничеству.