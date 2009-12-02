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Белорусские и чешские бизнесмены налаживают диалог

02 декабря 2009 09:00
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В деловых переговорах в Минске участвуют 17 зарубежных компаний.

Установить контакты с нашими предпринимателями планируют представители предприятий химической промышленности, производства нановолокон, гидротехнического оборудования, ветряных электростанций.

Торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и Чехией развивается динамично. В 2008 году товарооборот превысил 400 миллионов долларов. При этом значительный потенциал стороны видят в развитии региональных контактов. Именно поэтому накануне чешская делегация впервые посетила Витебскую область. Перспективными стороны назвали проекты в энергетике и машиностроении.

# Экономика

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