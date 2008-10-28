Белорусские и болгарские предприятия намерены активнее развивать производственную кооперацию

В эти дни в Минске с визитом находятся представители деловых кругов Болгарии. На встречах с белорусскими коллегами было отмечено, что сейчас пришло время начать новый этап в торгово-экономических взаимоотношениях, основанный на переходе от торговли преимущественно через дилеров к созданию совместных предприятий и открытию представительств. Это будет выгодно обеим сторонам. И сегодня же в столице подписан ряд соглашений, которые расширяют сотрудничество Беларуси и Болгарии в малом и среднем бизнесе, транспорте, сельском хозяйстве и туризме.