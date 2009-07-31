Белорусские хозяйства намолотили первый миллион тонн зерна

В лидерах по традиции Брестская, Гомельская и Гродненская области.

Чтобы убрать хлеб с полей без потерь используется каждый погожий день. В этом году аграрии особенно переживают за качество урожая. Почти десять миллионов тонн зерна — задача, которую ставит правительство.

Урожай этого года ничуть не уступает предыдущим. Ни по качеству, ни по количеству. Однако побить рекорд 2008 года будет не так просто. С технической стороной сейчас порядок практически везде. Подвела погода.

Спутал планы скорее даже не проливной дождь, а ураганный ветер. Даже самые защищенные от ветра участки поля тоже пострадали от стихии. У аграриев одна надежда: лишь бы не было хуже. С сегодняшними неприятностями еще можно справиться практически без потерь. Сейчас главное — чтобы обошлось без неожиданностей от небесной канцелярии.

Какие бы условия не диктовала погода, первой уже к полумиллионному рубежу приближается Брестская область. Дальше по рейтингу — Гомельская. Планка на этот год — почти десять миллионов тонн. Эта цифра вполне реальна, учитывая рекордную урожайность. А если и с погодой повезет, в пору будет задуматься и о богатых «Дожынках».