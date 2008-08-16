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Белорусские хлеборобы вплотную приблизились к семимиллионной отметке намолота зерна нового урожая

16 августа 2008 14:15
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К утру с полей собрано 6 миллионов 887 тысяч тонн. Миллион уже на счету аграриев Гомельщины. Этот рубеж сегодня должны преодолеть и на Могилёвщине. Как считают в Минсельхозпроде, по намолоту зерна к этой отметке в текущем году выйдут все шесть областей Беларуси. К концу сегодняшнего дня хозяйства должны убрать 80% площади зерновых, а до 20 августа зерновые колосовые будут убраны полностью. Тем более что сейчас стоит идеальная для жатвы погода. А потому вся техника задействована максимально и работа в поле идёт весь световой день.
# Экономика

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