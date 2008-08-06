Белорусские хлеборобы уверенно приближаются к четырехмиллионному рубежу намолота зерна

К сегодняшнему утру аграрии намолотили три миллиона семьсот тысяч тонн. В лидерах хозяйства Минской области. Здесь с хлебной нивы собрано 830 тысяч тонн зерновых. И сегодня в столичном регионе рапортовали о 30 комбайнерах-тысячниках. Гомельщина уже вышла на финишную прямую. Здесь скошено более 70% посевных площадей. И в ближайшие дни область отправит на помощь витебским хлеборобам 70 комбайнов.



Тем временем, синоптики рекомендуют сельским хозяйствам страны максимально использовать погожие часы для уборки зерна. В ближайшие дни ожидается заметное улучшение погоды. Пока уборка зерновых идет достаточно высокими темпами. Перестоявших на корню созревших хлебов нет. Все спелое зерно убирается вовремя.

