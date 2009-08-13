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Белорусские хлеборобы приближаются к шести миллионам тонн зерна нового урожая

13 августа 2009 07:41
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Дождливая погода внесла свои коррективы в ход уборочной, темпы жатвы снизились, однако аграрии используют каждый погожий час для работы. К полуторамиллионому намолоту приближается Минщина. Гродненская область – вторая по количеству собранного хлеба, но лидер - по урожайности и количеству сданного зерна в счёт госзаказа. Больше миллиона тонн весит каравай в Брестском регионе. Здесь массовую уборку зерновых завершили все районы. Более 800 тысяч тонн – у гомельчан. За ними идут могилёвские аграрии. Хозяйства Витебщины собрали 565 тысяч тонн. В хозяйствах страны убрано 65% посевной площади.
# Экономика

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