Белорусские хлеборобы приближаются к шести миллионам тонн зерна нового урожая

Дождливая погода внесла свои коррективы в ход уборочной, темпы жатвы снизились, однако аграрии используют каждый погожий час для работы. К полуторамиллионому намолоту приближается Минщина. Гродненская область – вторая по количеству собранного хлеба, но лидер - по урожайности и количеству сданного зерна в счёт госзаказа. Больше миллиона тонн весит каравай в Брестском регионе. Здесь массовую уборку зерновых завершили все районы. Более 800 тысяч тонн – у гомельчан. За ними идут могилёвские аграрии. Хозяйства Витебщины собрали 565 тысяч тонн. В хозяйствах страны убрано 65% посевной площади.