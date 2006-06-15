Белорусские энергетики призывают экономить

Эксперимент по применению дифференцированных тарифов на электроэнергию в зависимости от времени суток стартует уже в этом месяце. Участие в нем смогут принять обладатели электронных счетчиков. Ожидается, что стоимость киловатт-часа днем и ночью будет снижена в полтора раза, зато в пиковые часы станут применять двойной коэффициент.

Бытовых электроприборов в наших квартирах становится все больше. Впервые за много лет вечерние нагрузки в белорусской энергосистеме превысили утренние. Раньше - основными потребителями энергии были промышленные предприятия - теперь население. От резких перепадов потребления электричества затраты энергетиков существенно возросли. Пик приходится на утренние и вечерние часы. Днем и ночью - относительное затишье. Именно в это время рачительные хозяйки смогут сэкономить.

Зато в пиковые часы один киловатт-час будет вдвое дороже. Участие в эксперименте будет добровольным. В любое время потребитель сможет отказаться от дифференцированного расчета стоимости электроэнергии. Обязательное условие - наличие электронного счетчика.