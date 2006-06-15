Белорусские энергетики призывают экономить

Бытовых электроприборов в наших квартирах становится все больше. Впервые за много лет вечерние нагрузки в белорусской энергосистеме превысили утренние. Раньше - основными потребителями энергии были промышленные предприятия - теперь население. От резких перепадов потребления электричества затраты энергетиков существенно возросли. Пик приходится на утренние и вечерние часы. Днем и ночью - относительное затишье. Именно в это время рачительные хозяйки смогут сэкономить.
Зато в пиковые часы один киловатт-час будет вдвое дороже. Участие в эксперименте будет добровольным. В любое время потребитель сможет отказаться от дифференцированного расчета стоимости электроэнергии. Обязательное условие - наличие электронного счетчика.