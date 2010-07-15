Белорусские дипломаты дадут рекомендации по повышению эффективности работы внешнеторговых служб белорусских экспортеров

Минск собрал белорусских дипломатов со всего мира.

Белорусские дипмиссии работают в сорока семи странах, и зачастую именно с помощью загранучреждений наши предприятия-экспортеры расширяют географию своих поставок. В этом году дипломатов научат рекламировать и туристический потенциал своей страны.

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Руководители белорусских диппредставительств обсуждают приоритетные задачи и проекты, направленные на развитие энергетического сектора, обмениваются мнениями о возможных направлениях развития экспортного потенциала свободных экономических зон Беларуси. Особое внимание уделяется практическим вопросам реализации стратегий по закреплению белорусских предприятий на внешних рынках.

Белорусские дипломаты поделятся своим опытом и дадут рекомендации по повышению эффективности работы внешнеторговых служб белорусских экспортеров на внешних рынках.

