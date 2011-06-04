Белорусские депутаты считают, что в эфире много рекламы лотерей

Сегодня зрители возмущаются, когда любимый сериал и футбольный матч прервался вездесущей рекламой. Немногие, кто находится по ту сторону голубого экрана, задумывались, что если нет рекламы, то у телеканала нет денег на закупку и создание телевизионной продукции.

Предлагается уменьшить объем рекламы на 5%. Соответственно вырастет стоимость размещения рекламы. Кстати, сокращение рекламного времени с 12 до 9 минут в час в России моментально привело к сокращению рекламы на 14%. В результате телереклама подорожала на 60%.

Сколько может потерять телеканал «Столичное телевидение» при принятии новой редакции закона о рекламе?

Рекламу в прайм-тайме предлагается сократить минимум на 2 минуты в час. При этом 70% доходов телеканал получит именно в вечернее время.



Информация о стоимости размещения рекламы в эфире не секретная. При уменьшении на 2 минуты каждые 4 часа прайм-тайма телеканал потеряет около 1,3 млн в день. За месяц 39 млн рублей. Потери на сокращении рекламы на телеканале «Столичное телевидение» составит 3 млрд рублей за год. Для телезрителя это 700 часов хорошего кино, сериалов или 300 часов программ различных жанров собственного производства. Таким образом, «Столичное телевидение» остается на месяц без эфира….

….В 1996 году Игорь Самкин принимал участие в разработке первой версии закона о рекламе. Сейчас он наблюдает, как депутаты пытаются ужесточить и без того не очень лояльный закон.

Игорь Самкин, директор ассоциации рекламных организаций:

Закон о рекламе превратился в контроль над рекламой. В той редакции закона, который сейчас предлагается, логичнее было бы его назвать Законом о запрете рекламы. Специалистов в экономике, рекламной деятельности не очень много. В том числе и в Палате Представителей. Потребитель хочет смотреть много интересных передач, сериалов, но забывает, что за все надо платить. Телевидение у нас – это не общественный продукт, как ВВС. Пока этого нет, ставить вопрос перед телевидением, какую рекламу пускать, а какую не пускать, мне кажется, как минимум, неразумно.

Если будут введены ограничения, то у производителя сократятся возможности. Мы ратуем за привлечение инвестиций. Соответственно, если не будет возможности что-то рекламировать, то разговоры об инвестициях останутся только разговорами.

В 2010 году объем рекламного рынка в Беларуси составил около 100 млн долларов. Деньги немалые, но для рекламного бизнеса – это копейки.

Парламентарии заинтересовались рекламой лотерей. По мнению депутатов, этой рекламы на экранах телевизоров слишком много. В эфире белорусских телеканалов уже запрещено рекламировать табачные изделия, потребности в органах человека, заменителях грудного молока, наркотические вещества и порнографические материалы. Введены ограничения для рекламы слабоалкогольных и энергетических напитков. Сегодня в прайм-тайм реклама не должна превышать 30% всего телерадиовещания, т.е. не более 18 минут в час.

Предлагается информировать телезрителей о начале рекламы, сообщает корреспондент телеканала «Столичное телевидение».

Как вы сами относитесь к рекламе?

Петр Попелушко, специалист по рекламе и позиционированию, директор рекламного холдинга:

Кроме того, что я работаю в рекламе, я являюсь обычным зрителем. Как и многие, иногда я не хочу смотреть рекламу, а хочу смотреть любимый фильм. В этом случае у меня есть несколько решений: либо я беру пульт и переключаю канал, либо я остаюсь, если вижу интересную рекламу.

Часть фраз из рекламы включаются в обычную жизнь.

Компании, которые дают рекламу, должны быть нацелены на то, чтобы нести ответственность за свой товар. Эту сферу нужно контролировать и не позволять делать все, что захочется.

Закон о рекламе, который существует, является серьезным документом. В цивилизованном мире изменения в законе о рекламе возникали в момент, когда рынок развивался и достигал серьезного уровня. И тогда это уже было безболезненно. Требовалось отсекать что-то лишнее за счет менее полезного. Но у нас в стране возникает желание делать все раньше времени.

Александр Шевелевич, креативный директор рекламного агентства:

Я отношусь к рекламе как к источнику информации. Это инструмент, который позволяет людям сделать выбор. Я знаю огромное количество людей, которые не любят рекламу. Но когда я спрашиваю, какой зубной пастой ты чистишь зубы, 90% называют громко рекламируемый бренд. То есть реклама работает, даже если ее не любят. По качеству она стала интереснее, богаче и ярче. Но, поскольку количество рекламы выросло, средний уровень ее немного упал.

Если есть какой-то запрет, всегда возникают варианты, как этот заперт обойти. Самое большое заблуждение, что реклама заставляет кого-то что-то покупать. Это неправда! Это доказано тестированием. Человек никогда не купит то, что ему не нужно.

Михаил Чеченев, генеральный директор пивзавода:

Многочисленными исследованиями доказано, что реклама не увеличивает уже развитый рынок. Она может влиять на соотношение сил. Кто больше вложился – отвоевал большую долю. Реклама не влияет на уровень потребления. Мера сокращения времени рекламы пива развивает конкурентную борьбу, она приведет к росту цен размещения рекламы. И выживет тот, у кого есть большие деньги. Мы должны отделять проблему того, что общество употребляет алкоголь, и рекламу как таковую. Закон от запрете употребления пива в общественных местах абсолютно правильный. Нужно бороться с потреблением алкоголя вытеснением крепкого и доступного «пойла» тем, что можно употреблять в цивилизованных условиях.

Ирина Барышникова, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства торговли РБ:

В рекламе пива ответственность лежит и на рекламодателях, и на распространителях рекламы. В том числе рекламы пива на телеканалах. Мы понимаем, что эти 2 часа не решат вопрос уменьшения или отказ от употребления. Мы обеспокоены проблемой детской алкоголизации. Когда рынок не осознает свою социальную значимость, вклинивается государство со своим жестким регулированием. Рекламу начинают цитировать. В том числе и дети. Реклама должна быть достоверна в соответствии с законом. Решение сдвинуть рекламу пива еще на 2 часа возникло не просто так. У нас Таможенный Союз. В России реклама пива с 22.00. Мы идем по пути унификации законодательства. В том числе законодательства о рекламе.

Закон направлен на улучшение рекламной деятельности. Содержатся нормы, направленные на защиту прав потребителей. Объемы телевизионной рекламы не изменятся. Прайм-тайм – самое выгодное время с 18.00 до 20.00 часов. Предложение депутатов – уменьшить продолжительность рекламы на 2 минуты, и в течение часа делать только три перерыва на рекламу.

К сожалению, реальных экономических обоснований своей позиции телеканалы не представили. Мы не профессионалы рекламного рынка. Поэтому мы ее воспринимаем как обыватели. Так вот, телевизионная реклама нам не нравится. Депутаты – это те же телезрители.