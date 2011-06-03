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Белорусские депутаты ратифицировали соглашение с Россией о транспортном контроле на внешней границе Союзного государства

03 июня 2011 11:34
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Таким образом, будет введен принцип «одна остановка», стоимость перевозок и сроки доставки грузов снизятся.

Реализация этого документа — часть плана по введению единой процедуры на внешней границе Таможенного союза. Она станет дополнительным стимулом для развития транспортной системы Беларуси и обеспечит защиту национального рынка международных автотранспортных услуг, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Карпяк, член постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Транспортный контроль на границе между Россией и Беларусью уже фактически вынесен на внешнюю границу. Ратификация соглашения касается перемещения грузов и пассажиров компаниями, которые занимаются перевозками. Это даст сокращение времени нахождения на точках контроля.

# Экономика

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