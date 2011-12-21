Белорусские депутаты ратифицировали межправительственное белорусско-российское соглашение о предоставлении Россией экспортного кредита для строительства АЭС в Беларуси

Первые финансовые поступления должны пойти в январе 2012 года.

Евгений Артюшенко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Ставка, под которую привлекается кредит, вполовину от того, как сегодня финансируется суверенный долг Италии, страны с очень хорошим рейтингом, несмотря на все проблемы. По сегодняшним котировкам, а ставка является дифференцированной (она состоит как из основной, фиксированной части, так и из части, которая зависит от ситуации на финансовых рынках), равняется 3,92%. Это очень выгодно с точки зрения заимствований как отдельно взятого субъекта Республики Беларусь, так и правительственных займов.