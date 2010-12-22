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Белорусские депутаты ратифицировали 18 международных договоров по созданию Единого экономического пространства

22 декабря 2010 08:35
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Единое экономическое пространство Таможенного союза обрело юридическую силу. Депутаты Палаты представителей ратифицировали пакет международных соглашений. Напомним, основные документы по формированию ЕЭП были подписаны в начале декабря на встрече лидеров стран таможенной тройки в Москве.

21 декабря парламентарии рассмотрели 18 договоров, которые  регулируют  правовую базу экономического проекта. Во второй половине дня  депутаты  проголосовали «за» ратификацию.  Принятие этих документов открывает  для стран - участниц Таможенного союза широкие возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

Основная часть документов касается свободного перемещения товаров, услуг, капитала, рабочей силы: соглашения о согласованной макроэкономической политике, о единых принципах и правилах конкуренции, о предоставлении промышленных субсидий. В пакет ратифицированных документов входят также соглашения о единых правилах господдержки сельского хозяйства, о единых принципах технического регулирования, регулирования в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, а также соглашение о сотрудничестве в сфере трудовой миграции

Очень важными для Беларуси являются также документы, касающиеся снятия барьеров при осуществлении поставок нефти и нефтепродуктов, транспортировки газа, электроэнергии.  
Вице-премьер Андрей Кобяков отметил, что правительства двух стран дали поручения «Газпрому» и «Белтрансгазу» одновременно выйти на равнодоходные цены по газу только к 2015 году.

Совет Республики Национального собрания Беларуси сегодня на заключительном заседании пятой сессии намерен ратифицировать пакет законопроектов по формированию Единого экономического пространства (ЕЭП) Беларуси, Казахстана и России, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Экономика

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