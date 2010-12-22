Белорусские депутаты ратифицировали 18 международных договоров по созданию Единого экономического пространства

Единое экономическое пространство Таможенного союза обрело юридическую силу. Депутаты Палаты представителей ратифицировали пакет международных соглашений. Напомним, основные документы по формированию ЕЭП были подписаны в начале декабря на встрече лидеров стран таможенной тройки в Москве.

21 декабря парламентарии рассмотрели 18 договоров, которые регулируют правовую базу экономического проекта. Во второй половине дня депутаты проголосовали «за» ратификацию. Принятие этих документов открывает для стран - участниц Таможенного союза широкие возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

Основная часть документов касается свободного перемещения товаров, услуг, капитала, рабочей силы: соглашения о согласованной макроэкономической политике, о единых принципах и правилах конкуренции, о предоставлении промышленных субсидий. В пакет ратифицированных документов входят также соглашения о единых правилах господдержки сельского хозяйства, о единых принципах технического регулирования, регулирования в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, а также соглашение о сотрудничестве в сфере трудовой миграции

Очень важными для Беларуси являются также документы, касающиеся снятия барьеров при осуществлении поставок нефти и нефтепродуктов, транспортировки газа, электроэнергии.

Вице-премьер Андрей Кобяков отметил, что правительства двух стран дали поручения «Газпрому» и «Белтрансгазу» одновременно выйти на равнодоходные цены по газу только к 2015 году.



Совет Республики Национального собрания Беларуси сегодня на заключительном заседании пятой сессии намерен ратифицировать пакет законопроектов по формированию Единого экономического пространства (ЕЭП) Беларуси, Казахстана и России, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».