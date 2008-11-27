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Белорусские депутаты одобрили декрет о гарантиях сохранности денежных средств физических лиц

27 ноября 2008 14:53
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"Декрет принят в довольно непростых условиях мирового финансового кризиса, и это является реакцией на те вызовы, с которыми столкнулась наша экономика", - отметил первый заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур. В соответствии с декретом, государство гарантирует полную сохранность денежных средств физлиц в белорусских рублях и иностранной валюте, размещённых на счетах или во вкладах в банках Беларуси. С 2009 года в республике начнёт действовать Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов. И сегодня же Палата представителей приняла в первом чтении изменения в законодательство о пенсионном обеспечении. Они обусловлены введением с первого января 2009 года закона "О профессиональном пенсионном страховании".
# Экономика

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