Белорусские депутаты одобрили декрет о гарантиях сохранности денежных средств физических лиц

"Декрет принят в довольно непростых условиях мирового финансового кризиса, и это является реакцией на те вызовы, с которыми столкнулась наша экономика", - отметил первый заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур. В соответствии с декретом, государство гарантирует полную сохранность денежных средств физлиц в белорусских рублях и иностранной валюте, размещённых на счетах или во вкладах в банках Беларуси. С 2009 года в республике начнёт действовать Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов. И сегодня же Палата представителей приняла в первом чтении изменения в законодательство о пенсионном обеспечении. Они обусловлены введением с первого января 2009 года закона "О профессиональном пенсионном страховании".