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Белорусские депутаты обсудят 23 вопроса

04 декабря 2009 07:46
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Начнется заседание с рассмотрения пакета документов о Таможенном союзе. Они готовы к ратификации.

Речь идет о 13 законопроектах, которые станут правовой базой для таможенной тройки – Беларуси, России и Казахстана. Среди документов в том числе – соглашения о тарифных квотах, таможенном оформлении и контроле, о порядке исчисления и уплаты таможенных платежей. С общим докладом на эту тему выступит заместитель премьер-министра Беларуси Андрей Кобяков.

Во втором чтении будет рассмотрено восемь документов. Среди них – поправки в законы о рекламе, о занятости населения, об электронном документе и цифровой подписи.

# Экономика

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