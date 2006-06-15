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Белорусские ценные бумаги вскоре могут появиться на китайском рынке

15 июня 2006 07:31
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Белорусские ценные бумаги как государственные, так и выпускаемые коммерческими банками, вскоре могут появиться на финансовом рынке Китая. Об этом шла речь на переговорах делегации банковских и финансовых организаций Китайской народной республики с представителями <Белинвестбанка>.

У руководства <Белинвестбанка> весьма ясные коммерческие интересы,  а как у агента Министерства финансов  -  ещё и государственная заинтересованность.  Именно этот банк   и был выбран  для работы   по размещению государственных ценных бумаг  на китайском  финансовом рынке.

Также на встрече речь шла и о промышленных предприятиях.  Ведь хороший банк всегда заботят проблемы клиентов.   На встрече  с китайскими финансистами присутствовали  и  представители одного  из постоянных партнеров <Белинвестбанка> -  Борисовского предприятия <БАТЭ>. У этого крупного производителя автотракторных комплектующих свои интересы  в Китае.

Встреча прошла  продуктивно.  Обе стороны изложили  свои идеи и предложения. Даже языковой барьер не помешал. О конкретных результатах  переговоров говорить пока рано, каждой из сторон надо еще раз все хорошенько  обдумать и найти свою экономическую  выгоду.

# Экономика # ФК БАТЭ

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