Белорусские ценные бумаги вскоре могут появиться на китайском рынке

Белорусские ценные бумаги как государственные, так и выпускаемые коммерческими банками, вскоре могут появиться на финансовом рынке Китая. Об этом шла речь на переговорах делегации банковских и финансовых организаций Китайской народной республики с представителями <Белинвестбанка>.

У руководства <Белинвестбанка> весьма ясные коммерческие интересы, а как у агента Министерства финансов - ещё и государственная заинтересованность. Именно этот банк и был выбран для работы по размещению государственных ценных бумаг на китайском финансовом рынке.

Также на встрече речь шла и о промышленных предприятиях. Ведь хороший банк всегда заботят проблемы клиентов. На встрече с китайскими финансистами присутствовали и представители одного из постоянных партнеров <Белинвестбанка> - Борисовского предприятия <БАТЭ>. У этого крупного производителя автотракторных комплектующих свои интересы в Китае.

Встреча прошла продуктивно. Обе стороны изложили свои идеи и предложения. Даже языковой барьер не помешал. О конкретных результатах переговоров говорить пока рано, каждой из сторон надо еще раз все хорошенько обдумать и найти свою экономическую выгоду.