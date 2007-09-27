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Белорусские цементные заводы выходят на новый уровень производства

27 сентября 2007 11:40
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В ближайшие два года белорусские цементные заводы перейдут на альтернативные источники энергии. Так, один из проектов предполагает получать энергию для производства цемента, сжигая уголь и отслужившие свой срок покрышки. Кроме того, на цементных заводах полностью обновят оборудование. Технология изготовления этого стройматериала также изменится: его станут производить не мокрым, а сухим способом. Это позволить не только снизить затраты, но и решить проблему дефицита цемента.
# Экономика

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