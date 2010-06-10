Белорусские бизнесмены рассчитывают заработать миллионы в виртуальном пространстве

Преимуществ перед традиционной торговлей с каждым годом всё больше. Это и не ограниченная география распространения товаров, возможность автоматического оформления заказов круглосуточно, гораздо меньшие затраты на рекламу.

Маркетолог Александр Воронов искусство продвижения товара в Интернете хочет знать лучше других. Эта тема сегодня занимает умы многих белорусских директоров. В этот день у Александра сразу 8 бизнес-тренингов на заданную тему. Завтра — еще столько же.

Александр Воронов, маркетолог ОАО «Белхозторг»:

В Беларуси сейчас такая ситуация — кто начнет, тот и станет первым. Есть сайт, который используется и как торговая площадка, представлены цены для оптовиков и для розничной торговли, так как мы являемся дилерами буквально 70% белорусских предприятий. Новый проект — интернет-магазин.

У многих белорусских предприятий в Интернете есть свой сайт. Однако в большинстве случаев — это просто страница с информацией. Товар на ней не посмотреть и не купить. Между тем, в мире интернет-торговля уже обходит по денежному обороту обычные магазины и рынки. Интернет — это тот же рынок со всеми вытекающими из него законами.

Борис Паньшин, заведующий кафедрой менеджмента экономического факультета БГУ:

На всех рынках идет борьбы за клиента. Президент в свое время сказал, как должно работать экспортноориентированное предприятие — на рынках надо, как в футболе, драться за гол. Здесь — за клиента. Сайт — это офис предпринимателя, работающий 24 часа в сутки и 7 дней в неделю без него. Это и его визитная карточка.

Например, в соседней России, с началом кризиса продажа розничных сетей бытовой электроники упала почти наполовину. А в Интернете она выросла на эти же самые 40%. Компании здесь тратили меньше на продвижение своего товара и поэтому могли снижать на него цену. Если прикинуть размер возможной упущенной выгоды Беларусью в сети Интернет, то счет идет на миллиарды долларов. Недавний Указ Президента о совершенствовании использования национального сегмента в интернете — сигнал о том, пришло время вооружить белорусских продавцов таким мощным инструментом.

Хороший сайт должен быть построен по принципу пятизвездочного отеля. Все включено и на самом высоком уровне. Но только денег с посетителей здесь не берут. И при этом хорошо зарабатывают. Главное — уметь торговать, этому люди и учатся.

У частника Евгения — товар штучный. Изделия из кожи ручной работы. На то чтобы раскрутиться на рынках Европы традиционными способами, понадобятся годы и огромные деньги. Интернет как способ — это сравнительно недорого, презентабельно, да и сразу торговать можно на весь мир.

Евгений Рожко, директор европейского представительства студии художественных изделий из кожи:

Это не привязывает к территории, т.е. охват очень большой. Возлагаем большие надежды, начинаем ездить по специальным семинарам.

А вот для Дмитрия проблема — попасть на семинар. Хотел бы, да регистрация уже закончилась. Интернет его прямая сфера интересов — оказывает юридический услуги в этой области. А аналитики прогнозируют, что в ближайшее время потребность в таких услугах в Беларуси вырастет в разы.