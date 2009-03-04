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Белорусские бизнесмены предлагают свой путь выхода из кризиса – через развитие предпринимательства

04 марта 2009 15:36
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Сегодня в Минске презентована Национальная платформа бизнеса Беларуси. В документ свои предложения внесли более тысячи представителей малого бизнеса из всех регионов страны. Основные идеи - дальнейшее улучшение делового климата, создание новых рабочих мест, модернизация производств, повышение социальных стандартов в регионах. Консолидация усилий государства и малого бизнеса в сложных экономических условиях - стала главной темой Республиканской ассамблеи деловых кругов.
# Экономика

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