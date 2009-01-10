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Белорусские банки в наступившем году на кредитование инвестпроектов направят более 9 триллионов белорусских рублей

10 января 2009 16:49
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В том числе за счёт иностранных кредитов. Такое постановление приняло правительство республики. Таким образом, в 2009 году кредитование банками экономики возрастёт более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Всего же в Беларуси будет реализовано более 80 важнейших инвестпроектов. Установлены также годовые темпы роста инвестиций в основной капитал. Персональная ответственность за выполнение инвестиционных заданий возложена на руководителей госорганов и организаций, глав администраций свободных экономических зон.
# Экономика

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