Белорусские банки в наступившем году на кредитование инвестпроектов направят более 9 триллионов белорусских рублей

В том числе за счёт иностранных кредитов. Такое постановление приняло правительство республики. Таким образом, в 2009 году кредитование банками экономики возрастёт более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Всего же в Беларуси будет реализовано более 80 важнейших инвестпроектов. Установлены также годовые темпы роста инвестиций в основной капитал. Персональная ответственность за выполнение инвестиционных заданий возложена на руководителей госорганов и организаций, глав администраций свободных экономических зон.