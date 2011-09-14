Чтобы не допустить крупных спекуляций и «обвала» курса одних валют относительно других, Нацбанк обещает поддерживать торги рыночными мерами.
Открыть дополнительную сессию на бирже и в дальнейшем выйти на равновесный курс поручил Президент на совещании по вопросам социально-экономического развития страны. По оценкам специалистов Нацбанка, доллары и евро в обменниках должны появиться через пару дней после открытия допсессии на бирже.
Таким образом, белорусские банки с сегодняшнего дня изменят курсы покупки и продажи валюты у физических лиц. Они будут ориентироваться на курсы, сложившиеся по итогам дополнительной торговой сессии.
Кроме того, Нацбанк разрешил расчеты в валюте в Беларуси при оказании услуг физлицам-нерезидентам. Это юридические, физические лица, действующие в одном государстве, но постоянно зарегистрированные и проживающие в другом. Такое решение повысит заинтересованность предприятий и организаций в наращивании экспорта услуг. И, в частности, касается туристических, медицинских и оздоровительных, а также обучения, стажировки и повышения квалификации. Иностранец может внести наличную валюту в кассу банка, а ее затем перечислят на счет организации.