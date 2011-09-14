Сегодня на белорусской валютно-фондовой бирже пройдут первые торги по свободному курсобразованию. То есть цена валюты будет складываться в зависимости от спроса и предложения. В таком формате банки смогут приобретать валюту для её последующей продажи в обменниках без каких-либо ограничений.

Чтобы не допустить крупных спекуляций и «обвала» курса одних валют относительно других, Нацбанк обещает поддерживать торги рыночными мерами.

Открыть дополнительную сессию на бирже и в дальнейшем выйти на равновесный курс поручил Президент на совещании по вопросам социально-экономического развития страны. По оценкам специалистов Нацбанка, доллары и евро в обменниках должны появиться через пару дней после открытия допсессии на бирже.

Таким образом, белорусские банки с сегодняшнего дня изменят курсы покупки и продажи валюты у физических лиц. Они будут ориентироваться на курсы, сложившиеся по итогам дополнительной торговой сессии.

Кроме того, Нацбанк разрешил расчеты в валюте в Беларуси при оказании услуг физлицам-нерезидентам. Это юридические, физические лица, действующие в одном государстве, но постоянно зарегистрированные и проживающие в другом. Такое решение повысит заинтересованность предприятий и организаций в наращивании экспорта услуг. И, в частности, касается туристических, медицинских и оздоровительных, а также обучения, стажировки и повышения квалификации. Иностранец может внести наличную валюту в кассу банка, а ее затем перечислят на счет организации.