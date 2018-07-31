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Белорусские банки не смогут увеличивать проценты по кредитам в одностороннем порядке

31 июля 2018 06:53
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Новости Беларуси. Это в изменениях Банковского кодекса. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале и уже вступил в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские банки не смогут увеличивать проценты по кредитам в одностороннем порядке-1

Теперь увеличение процентов за пользование кредитом считается ограничением права кредитополучателя. Также изменения в кодексе дают белорусам право досрочного погашения потребительских кредитов без уведомления банка и без оплаты пени, неустоек и других штрафных санкций.

Белорусские банки не смогут увеличивать проценты по кредитам в одностороннем порядке-4

Отдельная статья – кредитование физических лиц. Так, с желающих взять взаймы у банка не должна взиматься плата за рассмотрение заявления и других документов, а также за открытие текущего счета и зачисление средств.

# Кредиты Беларуси # Экономика # Фотофакт

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