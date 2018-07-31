Белорусские банки не смогут увеличивать проценты по кредитам в одностороннем порядке

Новости Беларуси. Это в изменениях Банковского кодекса. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале и уже вступил в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь увеличение процентов за пользование кредитом считается ограничением права кредитополучателя. Также изменения в кодексе дают белорусам право досрочного погашения потребительских кредитов без уведомления банка и без оплаты пени, неустоек и других штрафных санкций.