Выходные пошли на пользу. В первый рабочий день объем сделок на дополнительной сессии белорусской валютной биржи вырос еще на четверть и составил почти 59 миллионов долларов. Общий объем торгов по сравнению с пятницей вырос на 15%.

Доллар пошёл вниз. Сегодня его можно купить за 8460 рублей. Для сравнения: по итогам предыдущего дня торгов 16 сентября он составлял 8480, а в первый день — 8600 рублей.

Рыночный курс российского рубля также заметно падает. Сегодня его можно купить за 285 белорусских. На дополнительной сессии 16 сентября курс российского рубля был на уровне 294, а 14 сентября —305 рублей. О том, что предложение по основным валютам превышает спрос видно не только по работе валютной биржи. Доллары активно сдают в обменные пункты.

В выходные дни спрос на белорусские рубли был настолько велик, что некоторые обменники на время прекращали работу из-за их нехватки. Национальный банк при проведении торгов по-прежнему воздержался от интервенций. Таким образом, снижение рыночных курсов основных видов валют продолжается.

С завтрашнего дня начнётся налоговая неделя. 22 сентября — последний срок. Как правило, налогоплательщики активизируются перед этой датой. Только за прошлый месяц в налоговую поступило более 3 триллионов рублей.

Дмитрий Бурш, заместитель начальника отдела министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

Порядка 50% бюджета составляет налог на прибыль, и порядка 300 крупных бюджетообразующих предприятий в республике — это экспортёры. В связи с этим, для погашения задолженности по налогам предприятия-экспортёры вынуждены будут продавать валюту на бирже для погашения задолженности перед бюджетом.

К слову, сайты, на которых нелегальные продавцы предлагали валюту уже теряют свою популярность. «Менялы» предлагают купить доллары за 3500, 3600, а порою и 9,5 тысяч.

Кроме того, белорусские банки начинают отменять ограничения на снятие иностранной валюты с рублевых карт. С сегодняшнего дня все желающие могут снимать доллары или евро в отделениях на территории Беларуси и за ее пределами. Клиенты некоторых банков так же имеют возможность пополнять свои карт-счета в валюте белорусскими рублями.

Александр Филиппович, заместитель председателя правления банка:

Мы возобновили операции, которые были приостановлены в связи с тем, что банк не имел возможности приобретать валюту на дополнительной сессии. Сейчас мы опять стали предоставлять возможность рассчитываться нашими карточками за ребужом, снимать наличные — весь тот функционал, который мы и предоставляли раньше.

Нацбанк Беларуси так же ожидает снижения курсов на фоне активной продажи. Это будет способствовать сближению официального и рыночного курсов валют. Ожидается, что для выхода на единый курс понадобится до двух месяцев, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».