Белорусские архитектурные проекты в Венесуэле

Президент Боливарианской республики одобрил генпланы развития городов, разработанные белорусскими архитекторами.

Четыре контракта стоимостью более полумиллиарда долларов пока представлены в графике, но уже получили высочайшую оценку главы Венесуэлы. В скором времени начнётся строительство семи тысяч квартир в пригороде Каракаса. Будет обновлён исторический центр столицы Венесуэлы, а также жилые кварталы пяти крупных городов. В окрестностях Каракаса возведут и новый завод по производству керамических блоков, так необходимых для строительства. Первый из четырёх одобренных проектов, реализуют на родине Уго Чавеса: в штате «Баринас». Здесь уже определены не только площадки жилой застройки, но и места для машиностроительных предприятий – филиалов белорусских флагманов.

– Этот город-спутник, который будет размещаться на противоположной стороне от существующего города. Генплан предусматривает и развитие транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры, создание новых автомобильных магистралей, прокладку железнодорожных путей вокруг города, строительство мостов, – отметил заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь Анатолий Ничкасов.

Развитие экспорта белорусских строительных услуг только набирает обороты. До конца октября будут доработаны проекты для Туркменистана, Москвы и Московской области. Таким образом, белорусские зодчие рассчитывают на серьезные экономические дивиденды. Минархитектуры оценивает бизнес-программу в миллиард долларов.