Белорусские агрогородки должны стать самодостаточными хозяйственными субъектами

Так считают в правительстве. Главная задача – наладить качественное производство и переработку на местах.На финансирование проектов за 4 года было направлено почти 69 триллионов рублей. Около четверти средств ушло на развитие социальной сферы. Были выполнены все показатели по вводу объектов, включая строительство жилья. В общей сложности было построено более двух с половиной миллионов квадратных метров. Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия, в погоне за количеством пострадало качество.