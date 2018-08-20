Белорусские аграрии преодолели планку в 5 миллионов тонн зерна

Новости Беларуси. Уборочная кампания подходит к завершению. Остается обработать всего 7 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Уборочная кампания подходит к завершению. Остается обработать всего 7 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самый богатый урожай у Минской области – в закромах 1 миллион 284 тысячи тонн. В тройке лидеров также Брестский и Гродненский регионы. Аграрии Могилевской области собрали 711 тысяч тонн зерна. Далее идет Витебская область. Гомельский регион на последнем месте.
Большой вклад в общебелорусский каравай вносят аграрии-передовики. Так, экипаж комбайнеров «Агрокомбината «Заря» – Алексей Макосов с помощником Николаем Минченко – являются абсолютными лидерами по стране. Ожидается, что уже 20 августа их личное достижение превысит 5000 тонн зерна.