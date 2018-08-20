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Белорусские аграрии преодолели планку в 5 миллионов тонн зерна

20 августа 2018 07:13
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Новости Беларуси. Уборочная кампания подходит к завершению. Остается обработать всего 7 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии преодолели планку в 5 миллионов тонн зерна-1

Самый богатый урожай у Минской области – в закромах 1 миллион 284 тысячи тонн. В тройке лидеров также Брестский и Гродненский регионы. Аграрии Могилевской области собрали 711 тысяч тонн зерна. Далее идет Витебская область. Гомельский регион на последнем месте.

Белорусские аграрии преодолели планку в 5 миллионов тонн зерна-4

Большой вклад в общебелорусский каравай вносят аграрии-передовики. Так, экипаж комбайнеров «Агрокомбината «Заря» – Алексей Макосов с помощником Николаем Минченко – являются абсолютными лидерами по стране. Ожидается, что уже 20 августа их личное достижение превысит 5000 тонн зерна.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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