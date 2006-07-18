Белорусские аграрии делятся опытом работы с коллегами из России

Группа специалистов сельского хозяйства во главе с вице-губернатором Ленинградской области Юрием Голохвастовым, которая прибыла в Беларусь с рабочим визитом, знакомится с опытом работы белорусских сельскохозяйственных предприятий. Сегодня в первой половине дня россияне посещают опытные поля Института земледелия и селекции НАН Беларуси. Специалистов-аграриев особенно интересуют новые сорта зерновых и кормовых культур, которые созданы сотрудниками института. Также в программе визита - посещение лучших хозяйств в Минской и Могилевской областях. В частности, делегация намерена побывать в агрокомбинате "Снов" Несвижского района Минской области, где ознакомится с опытом работы по возделыванию высокопродуктивных сортов озимой пшеницы. Специалисты посетят и новую молочно-товарную ферму, где изучат ресурсосберегающие технологии, обменяются опытом работы в кормопроизводстве и животноводстве.